Оренбург, , 11:51 — REGNUM В Оренбургской области два местных жителя предстанут перед судом за мошенничество. Они прикрывались женскими именами и выманивали у мужчин деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

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По данным следствия, 28-летний и 31-летний граждане размещали в интернете анкеты с информацией об оказании интимных услуг. При этом имена в анкетах были женские. Когда клиент им звонил, то они требовали от него предоплату.

Всего установлено пять таких преступных эпизодов. Общий размер ущерба превысил 108 тыс. рублей. За мошенничество им грозит до пяти лет заключения. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.