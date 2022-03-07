Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки вторую дозу антиковидной вакцины получили около 700 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 марта.

Вакцинация от коронавируса Donland.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

На сегодняшний день участниками прививочной кампании стали 2 млн 46,41 тыс. человек (+938 за сутки). Завершили вакцинацию 2 млн 7,57 тыс. человек (+688 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области предполагается привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. Продолжается вакцинация среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Ростовской области привились менее 800 человек