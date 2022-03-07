Таллин, , 11:45 — REGNUM Эстония c марта 2022 года восстановила обязательный пограничный контроль на границе с Латвией, который отсутствовал с момента вступления этих стран в Евросоюз в 2004 году.

Эстония © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По сообщению издания Postimees, власти страны объяснили эти меры «необходимостью обеспечить беспрепятственный въезд в страну украинским беженцам и организовать их первый контакт с государством».

Пограничный контроль временно восстановлен на четырех пропускных пунктах на границе с Латвией. К проверке документов должны быть готовы в том числе и граждане Эстонии, а также других стран Евросоюза, предупредили в Департаменте полиции и погранохраны. В Икла на пропускном пункте теперь останавливают каждую машину или автобус, въезжающий в Эстонию. Проверяют только въезжающий транспорт. Однако, как уточняет издание, машины с украинскими номерами и автобусы начали останавливать еще раньше.

Во время проверки документов все беженцы, въезжающие в страну, обязаны заполнить анкеты. Чиновники также предоставляют беженцам инфолисты на украинском и русском языкам с контактными данными на случай, если им понадобится помощь в Эстонии. Отмечается, что Эстония принимает беженцев из Украины и членов их семей независимо от гражданства. Членами семьи считаются супруги граждан Украины, их родители и дети.

Пока пограничный контроль восстановлен до 14 марта, решение о продлении будет принято по ситуации.