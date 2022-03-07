Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ростовской области ковидные стационары заполнены на 60,3%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время на лечении в Ростовской области находятся 22 346 человек, низ 2514 пациентов получают медицинскую помощь в госпиталях. Состояние 25 человек врачи оценивают как тяжёлое.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области функционирует 4,1 тыс. ковидных коек.