Роли, США, 7 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей шайбами отличились швейцарский форвард Нино Нидеррайтер (28-я минута, в большинстве), финский нападающий Теуво Терявяйнен (38-я, в большинстве) и чешский форвард Мартин Нечас (51-я).

У «Сиэтла» голы забили шведские нападающие Александер Веннберг (24-я, в большинстве) и Калле Йернкрок (29-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 11 марта дома сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш», а «Сиэтл» 9 марта на выезде сыграет с командой «Торонто Мэйпл Лифс».