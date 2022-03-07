Киев, , 11:41 — REGNUM Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 7 марта сообщили в Минобороны России.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Среди них: 82 пункта управления и узла связи ВСУ, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Оса», «Бук М-1» а также 76 радиолокационных станции.

Кроме того, уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 84 реактивные системы залпового огня, 603 единицы военной автомобильной спецтехники, 78 беспилотных летательных аппаратов.

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