Новосибирск, 7 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 28 февраля по 6 марта зарегистрировано 21 117 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Уточняется, что темп прироста заболеваемости продолжает снижаться, но недельный эпидемический порог среди взрослого населения всё ещё превышен.

Новосибирцам рекомендовали соблюдать меры профилактики и вовремя вакцинироваться.