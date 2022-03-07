Челябинск, , 11:38 — REGNUM Жители Челябинской области перечислили мошенникам ещё более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



Жительница Челябинска 1983 года рождения клюнула на заработок при торговле криптовалютой. Она зарегистрировалась на одной из бирж в приложении, внесла деньги, затем увидела прибыль, оформила кредит и затем сделала дополнительный взнос. А потом доступ в её личный кабинет оказался недоступен. Женщина потеряла более 1,1 млн рублей.

Жительница Карталинского района тоже клюнула на предложение заработка. В результате она лишилась более 600 тыс. рублей.