Киев, , 11:37 — REGNUM Украинские националисты использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открывали огонь из-за спин граждан. Об этом 7 марта сообщили в Минобороны России.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Отмечается, что в результате стрельбы украинскими нацистами убито 4 и ранено 5 мирных граждан.

Кроме того, сообщается, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новодонецкое, Урожайное, Дорожнянка, Новомайорское, Загорное, Чаривное.