Пекин, , 11:37 — REGNUM Вопросы Тайваня отличаются от связанных с Украиной вопросов и потому их нельзя сравнивать. Об этом 7 марта заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.

Ван И U.S. Department of State

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"Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского и их нельзя сравнивать», — сказал он в ответ на вопрос о том, в чем сходны и чем отличаются вопросы Тайваня и Украины.

Также Ван И отметил, что принципиальное отличие вопроса Тайваня от украинского вопроса в том, что тайваньская ситуация является исключительно внутренним делом КНР, так как остров — неотъемлемая часть китайской территории. В то же время, по словам главы МИД КНР, вопрос с Украиной — это спор между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США — попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО.