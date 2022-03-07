Кемерово, , 11:34 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 марта, медицинскую помощь получают 11 838 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом за прошедшие сутки было выявлено 607 случаев заражения коронавирусом, шесть пациентов скончались, 1321 человек выздоровел.

Всего в Кузбассе выявлено 149 374 случая заражения коронавирусом, 135 378 человек выздоровели, 2158 пациентов скончались.