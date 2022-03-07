Лагань, Калмыкия, 7 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Калмыкии сгорел частный жилой дом. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Пожар на улице Советской в Лагани вспыхнул утром 6 марта. Огнём уничтожен частный дом на площади 81 кв. метра. В результате происшествия травмирован один человек.

Причины возгорания устанавливаются.

На месте происшествия работали силы и средства Лаганского пожарно-спасательного гарнизона.