В Калмыкии сгорел жилой дом, есть пострадавший
Лагань, Калмыкия, 7 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Калмыкии сгорел частный жилой дом. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.
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На пожаре
Пожар на улице Советской в Лагани вспыхнул утром 6 марта. Огнём уничтожен частный дом на площади 81 кв. метра. В результате происшествия травмирован один человек.
Причины возгорания устанавливаются.
На месте происшествия работали силы и средства Лаганского пожарно-спасательного гарнизона.