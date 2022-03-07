Москва, 7 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Российский дирижёр Туган Сохиев объявил об уходе с поста музыкального руководителя и главного дирижёра Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) и музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы. Заявление Сохиева опубликовано на портале ClassicalMusicNews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

Сохиев с 2008 года является музыкальным руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы. С 2014 года он совмещает эту должность с постом главного дирижёра и музыкального руководителя ГАБТ.

В обращении Сохиев заявил, что в последние дни в Европе его поставили перед необходимостью «выбрать между двумя культурными традициями». Он отметил, что власти города Тулузы выступили против проведения организуемого им русско-французского фестиваля.

«Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка… Из-за всего того, о чем я сказал выше, и будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы», — заявил Сохиев.

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин подтвердил агентству ТАСС, что Сохиев покинул свой пост.