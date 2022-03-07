Кемерово, , 11:28 — REGNUM В Кемеровской области стартовала акция в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации Кемерова.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«В торговых комплексах всем желающим раздают значки с буквой «Z». К нему прилагается QR-код, по которому можно в любом банковском приложении оказать благотворительную помощь переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кузбасских городах прошёл автопробег в поддержку спецоперации России.