Донецк, 7 марта 2022, 11:26 — REGNUM Выпущенная ВСУ ракета «Точка-У» сбита силами ПВО в районе Старобешевской ТЭС. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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Ранее сообщалось, что 7 марта в 10:30 ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
Также ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 6 мин калибром 120 мм.
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