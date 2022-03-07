Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 7 марта.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП

На 269-м километре автодороги водитель Volkswagen Passat, предположительно, выехав на встречную полосу столкнулся со встречным автобусом, следовавшим из Москвы в Волгодонск. В автобусе находилось 26 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки.

Спустя 20 мин на этом участке трассы водитель Renault Logan, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулась с остановившимся перед ДТП грузовиком «КамАЗ». В результате погибли две пассажирки легкового автомобиля.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.