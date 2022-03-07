Луганск, 7 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день большая часть ЛНР освобождена. Об этом 7 марта заявил глава республики Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«На сегодняшний день практически вся территория ЛНР — большая часть, освобождена. … Мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо», — отметил он в эфире «Россия 1».

Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщили в СК РФ.