Чикаго, США, 7 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» уверенно обыграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jill111 Хоккей

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе победителей шайбы забросили Даррен Рэддиш (22-я минута), оформивший в матче дубль шведский защитник Виктор Хедман (36-я и 42-я), Кэл Фут (37-я), Кори Перри (43-я) и российский защитник Михаил Сергачев (43-я), также отдавший два голевых паса.

У «Блекхоукс» голами отличились Дилан Строум (8-я), Патрик Кейн (27-я) и Алекс Дебринкэт (48-я).

Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский смог отразить 24 из 27 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский форвард Никита Кучеров — записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 9 марта на выезде сыграет с клубом «Виннипег Джетс», а «Чикаго» в этот же день дома примет команду «Анахайм Дакс».