Абакан, 7 марта 2022, 11:15 — REGNUM Двое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Черногорск (Хакасия), передает ГСУСК региона.
Пожар произошел ночью 7 марта. В доме проживала семья из 7-ми человек, из них — 5 малолетних детей.
Ночью в доме возникло возгорание. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи.
При доставлении в больницу в автомобиле скорой скончались двое детей, женщина и ещё трое детей госпитализированы.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате в районе розетки с зарядным устройством от сотового телефона.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).