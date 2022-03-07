Абакан, , 11:15 — REGNUM Двое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Черногорск (Хакасия), передает ГСУСК региона.

Пожар произошел ночью 7 марта. В доме проживала семья из 7-ми человек, из них — 5 малолетних детей.

Ночью в доме возникло возгорание. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи.

При доставлении в больницу в автомобиле скорой скончались двое детей, женщина и ещё трое детей госпитализированы.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате в районе розетки с зарядным устройством от сотового телефона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).