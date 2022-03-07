Симферополь, , 11:06 — REGNUM В Крыму госпитализированы ещё 85 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 7 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 6 марта, сообщалось о 83 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на заражение коронавирусом за минувшие сутки получили 748 человек, это на 14 больше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением ещё 579 пациентов. Зарегистрирована смерть семи человек от осложнений на фоне COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма подтвержден 166 231 случай заражения коронавирусом, в больницы попали 56,4 тыс. пациентов с ковидом. Выздоровели за весь период 155 179 человек, скончались 4 949 человек.