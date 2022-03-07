7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи соцсетей в Италии считают требования России по демилитаризации Украины вполне приемлемыми. Многие также горячо поддерживают денацификацию страны, отмечая, что поддержка Западом Зеленского фактически означает защиту нацистов.

Владимир Бадмаев, , 14:42 — REGNUM В Италии обсуждают требования России к Украине, которые заключаются в денацификации, демилитаризации, признании независимости Донбасса и волеизъявления жителей Крыма. Накануне эти условия Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам последнего, российский лидер выглядел «очень решительным» в достижении своих целей. Пользователи соцсетей в Италии также считают, что Зеленскому лучше согласиться на требования Москвы, отмечая, что Путин всегда добивается своих целей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ради мира Запад должен заставить Зеленского вести переговоры. Требования не выглядят такими уж неприемлемыми», — считает Стефано Б.

«Согласитесь, и покончите с этим. НАТО готовится к возможным враждебным действиям против стран-членов, но продолжение ужесточения санкций и поставки оружия Зеленскому только ухудшают ситуацию», — отметил Лоренцо М.

«Я думаю, Донбасс и Крым — уже проформа… Ради денацификации… Я их понимаю, потому что на Донбассе людей обстреливают годами. Европа не хочет Третьей мировой войны!» — заметил Лука К.

Результаты обстрела ВСУ в Донбассе

«Согласится Зеленский или нет, но Путин добьётся своего… без сомнений. Надо избегать Третьей мировой войны», — добавил Франческо К.

«Подводя итог, он требует: денацификацию, Крым и Донбасс. Тогда давайте поговорим об уже осужденных ОБСЕ за военные преступления вооруженных группировках, таких как Евромайдан, Правый Сектор, Свобода и Азов. В Крыму уже в 2014 году на референдуме попросили присоединения к России. Донбасс хочет независимости. Это «завышенные» требования???» — недоумевает Фабио С.

«Если он действительно хочет только этого, то чего они ждут, чтобы согласиться? Неужели так важно открыть базы НАТО на Украине, нарушая все договоры? Стоит ли это человеческих жизней? Я бы не сказала. Кроме того, никто не будет жалеть, если нацистские группировки в стране исчезнут», — задаётся вопросом Роберта М.

«Избавление от нацистов, нейтралитет Украины и независимость Донбасса — это такие завышенные требования??? Свержение нацистского режима??? Нужно ли начать Третью мировую войну, чтобы защитить нацистский режим? Чего ждёт президент Украины, чтобы договориться спасти мир от войны и спасти Украину от нацистских требований. Я бы сразу договорилась», — рассуждает Джессика М.

«Постарайтесь закончить эту войну. Не такие уж и суровые условия! Продолжение войны — это безумие, но когда американская марионетка поймет это, будет поздно», — пишет Дженнаро В.

Переговоры между Россией и Украиной. 2022 Цитата из видео «Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров» на YouTube

«Когда же мы поймём, что настоящая проблема — это Америка, ООН и марионеточный президент. Только тогда мы избежим ненужных войн и напряжений! Тогда не будет невинных смертей!» — отметил Нико К.

«Зеленский должен согласиться… Спасение многих людей — или полное уничтожение страны. НАТО не должно вмешаться ни сейчас, ни когда-либо в будущем», — заключил Антонио Ф.

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