Пекин, , 11:05 — REGNUM В Китае ведётся разработка ракеты-носителя следующего поколения с многоразовой первой ступенью. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн» Ceeseven

Новый носитель в Китае разрабатывается для запуска пилотируемых и грузовых кораблей на развёртываемую национальную орбитальную станцию. Планируется, что эта ракеты позволит выводить на орбиту космические корабли, которые будут крупнее использующихся в настоящее время «Шэньчжоу».

Концепт новой ракеты предполагает, что первая ступень носителя будет многоразовой. После старта и отделения от корабля будут перезапускаться двигатели первой ступени, что позволит ей снизить скорость и совершить мягкую посадку с помощью специальной системы.

В настоящее время Китай использует для пилотируемых миссий носители «Чанчжэн-2F». Новый носитель разрабатывается в двух версиях. Предполагается, что в будущем более тяжёлая версия сможет использоваться для запуска пилотируемых миссий на Луну.

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