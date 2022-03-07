Сент-Пол, США, 7 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» проиграла команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу гостей со счетом 6:3.

В составе победителей голами отличились Джо Павелски (20-я минута, в большинстве), оформивший в матче хет-трик Джейсон Робертсон (22-я, в большинстве, 30-я и 60-я, в пустые ворота), Райли Тафти (24-я) и Джейми Бенн (59-я, в пустые ворота).

У «Миннесоты» шайбы забили немецкий форвард Нико Штурм (11-я) и оформивший в матче дубль российский нападающий Кирилл Капризов (57-яи 59-я, обе при игре 6×5).

Российские форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов, а также российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отличились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 9 марта на выезде сыграет с клубом «Нэшвилл Предаторз», а «Миннесота» в этот же день дома примет команду «Нью-Йорк Рейнджерс».