Шилка, Забайкальский край, , 11:02 — REGNUM Власти Забайкалья 7 марта известили о проведении автопробега в рамках акции #СвоихНеБросаем в Шилка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, акция состоялась накануне, 6 марта, её участниками которого стали более сотни жителей районного центра и других населенных пунктов Шилкинского района.

Автопробег в поддержку российской армии в Шилке Правительство Забайкалья

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«Мы сегодня делаем благое дело, выражаем огромную поддержку нашему президенту Владимиру Путину, нашей Российской армии, всем солдатам и всем офицерам, которые в настоящее время проводят спецоперацию на Украине. Мы все — большая семья и в это время мы должны все сплотиться. Помните, ребята, что мы всегда будем поддерживать вас. Забайкалье своих не бросает», — отметил участник автопробега, глава сельского поселения «Мирсановское» Василий Шустов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

Накануне, 6 марта, автопробег провели в Чите, Краснокаменске, Иркутске и многих других российских городах.

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