Донецк, 7 марта 2022, 11:00 — REGNUM 7 марта в 10:30 ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Ранее ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 6 мин калибром 120 мм.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.45 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (поселок шахты «Трудовская»): выпущено 6 мин калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 мм