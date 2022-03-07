Орел, 7 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Перепись зубров в орловском полесье в 2022 году проведут с помощью дрона GPS-приемником повышенной точности и тепловизором, сообщили 7 марта в пресс-службе правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зубры

Специальную технику национальный парк «Орловское полесье» приобрёл на грант, полученный от Всемирного фонда дикой природы (WWF), по итогам конкурса для заповедников и нацпарков в 2021 году.

Новая техника обеспечивает возможность снимать дикую фауну с высоты птичьего полета, а также устанавливать браконьеров. Квадрокоптер способен различить человека с расстояния 1,5 км, а дальность его полета составляет 5 км.

Благодаря квадрокоптеру учёные впервые получили снимки диких популяций зубров, которые живут на границе Орловской и Калужской областей и не возвращаются зимой на подкормку. Раньше их маршруты можно было установить только по следам.

Всего, по последним данным, на территории Национального парка «Орловское Полесье» обитают 557 зубров.