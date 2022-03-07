Иркутск, 7 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Двое жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. Подробности сегодня, 7 марта сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России (вооруженные силы)

В отношении обоих нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Максимальная меры наказания по статье предусматривает административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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