Лондон, 7 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за тысячу кубометров. Это 7 марта следует из данных Лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По информации торговой площадки, в настоящее время стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $2600 за тысячу кубометров.

При этом рост цены на голубое топливо в Европе составляет более чем 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в случае, если специальная военная операция России на Украине продлится долго, экономический эффект для Италии будет серьезным и негативным.