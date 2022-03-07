Севастополь, , 10:40 — REGNUM В Севастополе собрано около десяти тонн гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных республик. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Я ещё раз благодарю севастопольцев за отзывчивость, за то, что вы никогда не остаётесь в стороне, за то, что всегда готовы поддержать тех, кто в беде! Спасибо!», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, эвакуированных в Ростовскую область, Севастополь отправил 21 февраля.