Севастополь, 7 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Севастополе собрано около десяти тонн гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных республик. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе

«Я ещё раз благодарю севастопольцев за отзывчивость, за то, что вы никогда не остаётесь в стороне, за то, что всегда готовы поддержать тех, кто в беде! Спасибо!», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, эвакуированных в Ростовскую область, Севастополь отправил 21 февраля.