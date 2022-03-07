Москва, 7 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Актёр и хореограф Александр Куломзин умер в возрасте 65 лет. Об этом пишет «Российская газета».

Скорбь

Сообщается, что актёр умер ещё в конце февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причина смерти не уточняется.

Александр Куломзин закончил Московское академическое хореографическое училище в 1978 году. После этого он выступал в Московском государственном театре оперетты.

Также Куломзин снялся в нескольких фильмах. Самой известной работой актёра стала роль танцора в фильме режиссёра Марка Захарова «Формула любви».