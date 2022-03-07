Пекин, , 10:33 — REGNUM Соединенные Штаты «подливают масло в огонь и раздают ножи» в ситуации на Украине, в то время, как Китай призывает снизить уровень напряженности и урегулировать этот кризис мирно. Об этом 7 марта заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Именно Штаты с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовали обострению украинского кризиса до такой степени», — сказал он.

Также эксперт отметил, что с приходом к власти в США президента Джо Байдена, который решил сплотить Североатлантический блок, эта ситуация начала ухудшаться. При этом он обвинил Вашингтон и НАТО в том, что они использовали желание Киева вступить в ряды альянса, для поддержания противостояния с Россией.

Кроме того, Лю Цзюнь указал на то, что СМИ Запада часто делают отсылки к каким-то неуказанным сотрудникам разведки и осведомленным источникам, которые «с серьезным лицом» в виде эксклюзивов распространяют непроверенные данные.

Помимо того, аналитик уточнил, что занимающиеся такими вещами люди преследуют политические цели и фабрикуют ложную информацию для оказания влияния на общественное мнение других стран, у которых иные ценности и идеология.

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