Барнаул, , 10:29 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 7 марта 2022 года за сутки выявлены 1422 новых носителя (на 62 человека меньше, чем сутками ранее).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Число тестирований сократилось с 8677 до 6621 (на 2056 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 783 (на 111 за сутки) и 199 831 (на 1022 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 487 (-5 за сутки). Из них 165 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9600 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2255 жителей края (-91 за сутки). Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-12 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 31 860 зараженных коронавирусом (+302 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 247 208 человек, выздоровели 220 453 человека (+1933 за сутки).

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