Тобольск, Тюменская область, 7 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске ищут подрядчика на разработку научно-проектной документации по сохранению обелиска в память атамана Ермака. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Odessey Стела Ермаку. Тобольск

Заказчик — департамент городской среды администрации Тобольска. Начальная стоимость работ составляет более 901 млн рублей. Итоги тендера подведут 14 марта 2022 года.

Напомним, памятник первопроходцу Сибири Ивану Тимофеевичу Ермаку является памятником культуры и был открыт в 1839 года в Тобольске на Чукманском мысу. Автор обелиска — архитектор Александр Брюллов, брат знаменитого российского художника Карла Брюллова.