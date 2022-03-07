Барнаул, , 10:26 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 7 марта 2022 года вакцинированы 1 366 064 человек (+1686 за сутки). Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Вакцина © Олег Богатырёв

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Из общего числа привитых 53 128 жителей региона получили первую прививку (+214 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 220 977 (+1097 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 91 959 ревакцинированных (+375 за последние сутки).

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