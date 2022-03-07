Донецк, 7 марта 2022, 10:26 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 6 мин калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.45 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (поселок шахты «Трудовская»): выпущено 6 мин калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов ДНР. Об этом 7 марта заявил замначальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин.
Украинские силовики 17 раз вели огонь по территории республики из реактивных систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии и минометов.
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