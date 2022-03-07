Токио, 7 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В случае закрытия Японией воздушного пространства для российских самолетов это может стать причиной сбоев в поставках товаров, передает NHK.

Dang Son Япония

Как отметил источник в правительстве страны, у Японии отличающееся от США и стран Европы географическое положение.

«Если РФ предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — отметил он.

Ранее стало известно, что возможность разработки законопроекта о запрете поставок в США нефти и энергоресурсов из РФ рассмотрит палата представителей Конгресса США.