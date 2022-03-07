Новосибирск, , 10:19 — REGNUM В Новосибирске ночью, 8 марта, ожидается похолодание −11…−16 °C, по северо-западу до — 22 °C, по юго-востоку −5… −10 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Мороз

«Переменная облачность, ночью небольшой снег, по юго-востоку с мокрым снегом, днём в отдельных районах небольшой снег. Местами метели. На дорогах сильная гололедица, — говорится в прогнозе. — Ночью 9−14 м/с, местами порывы до 22 м/с, днём 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура днём −12…−17 °C, по юго-востоку −5…−10 °C».

Отметим, что сегодня, 7 марта, во второй половине дня ожидается снег, ветер юго-западный 10−15 м/с, местами порывы до 20 м/с, температура +1… +3 °C.