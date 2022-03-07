Иркутск, 7 марта 2022, 10:12 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 7 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8138 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 260 147 (+1905 за сутки). Госпитализированы 2603 (-18 за сутки). В то же время излечились 230 094 пациента (+3384 за сутки).

Ещё 639 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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