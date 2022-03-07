Иркутск, 7 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 7 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8138 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне).

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 260 147 (+1905 за сутки). Госпитализированы 2603 (-18 за сутки). В то же время излечились 230 094 пациента (+3384 за сутки).

Ещё 639 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Иркутской области жертвами COVID-19 стали ещё 16 человек