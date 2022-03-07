Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Два человека, личности которых устанавливаются, погибли в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в бытовке рядом со зданием автозаправочной станции.

Пожарные Mchs.gov.ru

Как сообщили 7 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре по адресу Шафировский проспект, д. 10, корп. 4, поступило в 05:04 мск. На место прибыли две единицы техники и десять пожарных.

«Полностью сгорела дощатая, размером 2×2 метра постройка. В 05:21 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены два погибших (пол и возраст устанавливаются)», — говорится в сообщении ГУ МЧС.