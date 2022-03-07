Москва, 7 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Задержанный в Шарм-эль-Шейхе (Египет) самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии вернулся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Sergey Korovkin 84 Самолёт «Уральских авиалиний»

«После проверки документов авиационные власти Египта выдали «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY», — говорится в сообщении. Самолёт прибыл в Москву. На его борту находились 236 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт должен был вылететь ещё 5 марта. Однако после заявки иностранного лизингодателя авиационным властям Египта вылет пришлось отложить.