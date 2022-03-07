Новосибирск, 7 марта 2022, 10:09 — REGNUM В Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом провалился асфальт. Об этом сообщается в паблике «АСТ» в социальной сети «ВКонтакте».
"На пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso, — говорится в сообщении. — О пострадавших не сообщалось».
В комментариях новосибирцы отметили, что месяц назад недалеко от этого места был прорыв теплотрассы.