Новосибирск, 7 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом провалился асфальт. Об этом сообщается в паблике «АСТ» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

"На пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso, — говорится в сообщении. — О пострадавших не сообщалось».

В комментариях новосибирцы отметили, что месяц назад недалеко от этого места был прорыв теплотрассы.