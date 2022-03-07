Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посетил секретный аэродром на границе с Украиной, который стал центром поставок оружия в эту страну, передает CNN.

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Милли лично наблюдал за доставками оружия, отмечается в сообщении.

CNN отмечает, что российские военные не пытались пресекать поставки оружия, но сейчас в США возникли опасения, что этот канал может оказаться под прицелом.

Утверждается, что помощь Киеву направили 14 стран, а «подавляющую» часть со стороны США на сумму в 240 млн из 350 млн уже доставили на Украину.