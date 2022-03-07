Краснообск, Новосибирская область, , 09:54 — REGNUM В новосибирском Краснообске на праздновании Масленицы чучело сожгли из огнемёта. Видеозапись нестандартных проводов зимы опубликована в группе «Сибирский наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте».

Масленица Андрей Репин © ИА REGNUM

"Сжигание чучела Масленицы — древний сакральный ритуал. Люди всегда старались избавиться от всего нехорошего, что произошло в предыдущем году», — говорится в посте к видео.

На нём видно, что сначала артисты в процессе файер-шоу выступают перед собравшимися, а потом один из них поджигает из огнемёта подол платья чучела.