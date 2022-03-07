Тюмень, 7 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске с 23 по 27 марта пройдёт первый открытый российский фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». Об этом сообщает пресс-служба генерального спонсора кинофестиваля — компании «Сибур».

Ngs.ru Софийский собор и Гостиный двор Тобольского кремля

В конкурсных программах фестиваля «Алафейская гора» участвуют девять полнометражных, 17 короткометражных фильмов, а также дебютные киноленты.

Гостями и участниками фестиваля станут кинематографисты Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Дарья Мороз, Аристарх Ливанов, Юрий Беляев, Катерина Волкова, Екатерина Шпица и другие.

«Фестиваль современного и актуального кино неслучайно проходит в Тобольске. С одной стороны — это город с многовековой историей, историческая столица Сибири, с другой — современное активно развивающееся культурное пространство, которое привлекает к себе туристов и зрителей во всей России. В этом городе снято более 40 российских фильмов», — отметил художественный руководитель фестиваля, продюсер Сергей Новожилов.

Площадками фестиваля станут Тобольский драматический театр, кинотеатр «Жемчужина Сибири», дом культуры «Синтез», Свободный молодежный театр, мультицентр «Моя территория».