История вопроса

Улицы городов в советское время рассчитывались на небольшое количество персональных автомобилей. Предполагалось, что большинство граждан будут пользоваться общественным транспортом. С быстрой автомобилизацией России это породило серьёзные проблемы для общественного транспорта. В больших городах не всегда помогают даже выделенные полосы для движения общественного транспорта. Ситуация усугубляется низкой дисциплинированностью водителей.

Трамвайное движение относительно развито только в Москве и Санкт-Петербурге, там же имеются и достаточно развитые метрополитены. В других крупных городах трамваев либо нет, либо имеется небольшое количество маршрутов. Количество трамвайных маршрутов сокращается. При этом метро есть даже не во всех городах-миллионниках.

Большой проблемой является моральное и физическое устаревание транспортных средств. Состояние многих автобусов, троллейбусов и трамваев оставляет желать лучшего. Популярные нынче пешеходные зоны не всегда создаются обдуманно, что иногда приводит к проблемам для городского транспорта. Медленно внедряются системы электронной оплаты за проезд. Рост расценок на услуги общественного транспорта уже приводил к акциям протеста в регионах.

