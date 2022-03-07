Новосибирск, 7 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Новосибирске женщина родила ребёнка в автобусе. Это произошло накануне, 6 марта, на улице Красный проспект на маршруте № 28.

Donland.ru В автобусе

Кондуктор автобуса в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что ребенок живой, его передали врачам скорой.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевичподтвердил редакции «НГС Новости» информацию о рождении рёбенка в автобусе. Он уточнил, что родилась девочка и сейчас она находится в горбольнице Новосибирска.