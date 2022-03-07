Токио, 7 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Проблема глобального дефицита микросхем не будет решена в 2022 году, заявил руководитель одного из подразделений японской корпорации Toshiba Хироюки Сато в интервью агентству Bloomberg.

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В сентябре 2021 года в Toshiba выпустили предупреждение о проблемах в цепочке поставок. Хироюки Сато рассказал, что в компании не заметили улучшения ситуации с поставками к началу марта 2022 года.

«Мы ожидаем, что ситуация с ограниченным предложением продлится как минимум до марта следующего года», — подчеркнул Сато.

Он добавил, что в начавшемся финансовом году Toshiba планирует инвестировать в расширение производства полупроводников. Однако этого решения не будет достаточно для решения проблемы дефицита, поэтому в будущем компания может увеличить темпы капиталовложений.

Проблема нехватки чипов в мировой промышленности возникла в конце 2020 года. Особенно остро нехватка ощущалась в автомобилестроительной отрасли, позже проблема распространилась и на другие сферы.